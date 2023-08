Apertura straordinaria dei musei a Cagliari, boom di visitatori

L'apertura dei musei e dei parchi archeologici per Ferragosto è stata un successo in tutta Italia e Cagliari conferma il trend nazionale. Complessivamente, secondo i dati forniti dal Mic, sono stati 150mila gli ingressi nei musei nazionali il 15 di agosto, 500mila i visitatori durante tutto il ponte. A Cagliari la decisone di tenere aperti i musei civici, i beni culturali e l'Exma ha portato a staccare 1.127 biglietti, comprati sia dai turisti in visita in città che dagli stessi cagliaritani.

La proposta messa in campo dall'assessorato comunale alla Cultura comprendeva l'apertura straordinaria della Galleria comunale, del Palazzo di città e del museo Cardu, per i quali sono stati emessi 572 biglietti. Sul fronte dei beni culturali, sono stati aperti al pubblico l'Anfiteatro, la cripta di Santa Restituta, la passeggiata coperta del Bastione e la Grotta della Vipera: in tutto hanno registrato 526 presenze.

"Tra i Musei Civici il più visitato è stato il Palazzo di città - fa sapere il Municipio - dove da qualche settimana è allestita la retrospettiva sulla fotografa Inge Morath, mentre tra i beni culturali è ancora una volta l'Anfiteatro romano il sito che maggiormente suscita l'interesse del pubblico".



