A Chilivani commemorazione per Ciriaco Carru e Walter Frau

L'Arma dei carabinieri, con i sindaci di Ozieri, Chilivani e Porto Torres, ha reso omaggio questa mattina a Chilivani alla memoria di Ciriaco Carru e Walter Frau, i due carabinieri uccisi nella strage di Pede 'e Semene, il 16 agosto 1995.

Come ogni anno, il loro sacrificio è stato commemorato alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri di Sassari, colonnello Massimiliano Pricchiazzi, i sindaci di Ozieri, Marco Peralta, di Chilivani, Luigi Pinna e di Porto Torres, Massimo Mulas.

In una cerimonia intima con i parenti dei due carabinieri, il parroco di Ozieri, don Francesco Ledda, ha dato la benedizione alle due lapidi posizionate sul luogo della strage in memoria delle due vittime.

Quel pomeriggio di 28 anni fa un commando di banditi che preparava l'assalto a un portavalori fu intercettato dalla "gazzella" del nucleo radiomobile della Compagnia di Ozieri, con a bordo Carru e Frau.

I due carabinieri arrivati a Pede 'e Semene, nei pressi di Chilivani, dove era stata segnalata la presenza sospetta di una autobetoniera ai bordi della strada, bloccarono il conducente del mezzo che aveva con sé un fucile a canne mozze. Mentre lo arrestavano furono travolti da una tempesta di proiettili scatenata dai complici appostati nei dintorni.

Carru e Frau risposero al fuoco tentando di difendersi, ma la banda, composta da otto uomini e armata fino ai denti li uccise senza pietà. La rapina ai portavalori fu sventata e l'intero commando fu poi arrestato e condannato.

Per il loro gesto eroico Carru e Frau sono stati insigniti della medaglia d'oro al valor militare, alla memoria.



