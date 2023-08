Calcio: Cagliari, Ferragosto in vacanza con Prati in arrivo

Ferragosto di riposo dopo le fatiche supplementari di Coppa Italia contro il Palermo, 2-1 al 123'. Poi il Cagliari torna in campo mercoledì mattina ad Asseminello per prepararsi in vista del campionato: lunedì prossimo in programma l'esordio in trasferta contro il Torino.

La sorpresa potrebbe essere Prati: il Cagliari è a un passo dal giocatore della Spal dopo un lungo braccio di ferro con il Palermo. Decisiva la volontà del centrocampista dell'Under 20, convinto dalla A e dalla presenza in panchina di Ranieri. Ieri c'è stata un'ulteriore accelerazione ma per visite mediche e firme, salvo imprevisti, è tutto rimandato a dopo Ferragosto.

L'ultima operazione di mercato è stata la cessione in prestito alla Ternana con diritto di riscatto dell'esterno difensivo sinistro Travaglini, chiuso da Augello e Azzi. Dopo l'ultima pausa pre campionato, due settimane decisive anche per sistemare retroguardia (Ranieri chiede due difensori di esperienza) e attacco. Dietro il nome che circola è quello del maiorchino Raillo, ma è molto difficile che possa lasciare la Liga. Spunta anche l'ipotesi di Martinez Quarta della Fiorentina, ma anche in questo caso si tratta di un percorso abbastanza tortuoso.

Davanti rimangono sempre calde le piste che portano dalle parti di Colombo (Milan) e Petkovic (Dinamo Zagabria). Più indietro Cheddira, ormai vicinissimo al Frosinone. Ma, sin quando non è fatta, il Cagliari è sempre pronto a trasformare il sondaggio in trattativa vera e propria. In vista del Torino la squadra dovrebbe essere più o meno quella scesa in campo con il Palermo: difficile per la gara di esordio un inserimento al volo di Prati o di qualche altro nuovo innesto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA