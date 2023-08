Intervento di soccorso della Guardia costiera di Cagliari per un'imbarcazione che si è rovesciata sulle acque del Poetto, all'altezza dell'ex ospedale Marino.

Tutte le persone a bordo sarebbero state messe in salvo proprio grazie all'immediato intervento degli uomini della Capitaneria di porto.

Ancora da accertare i motivi che hanno provocato l'incidente, non ci sarebbero per il momento feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA