Travolto da un'auto sul ciglio della strada, morto un 49enne

Tragedia lungo la statale 130 alle porte di Cagliari nel tratto compreso tra Assemini ed Elmas.

Un uomo di 49 anni, Maurizio Figus, di Carbonia ha perso la vita. L'incidente è avvenuto alle 2.30 all'altezza del chilometro 8. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava camminando sul ciglio della strada quando è stato urtato da una Fiat Punto condotta da una 27enne.

L'automobilista si è subito fermata per prestare soccorso e chiamare il 118. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118. Ma l'equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso del 49enne. I militari dell'Arma stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.



