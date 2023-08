Ripulito lo scoglio imbrattato con lo spray in Ogliastra

E' stato ripulito lo scoglio di "Cala Isuili" nota come "Cala degli Innamorati", nel litorale di Baunei in Ogliastra, imbrattato il 12 maggio scorso.

Le operazioni di ripulitura sono state eseguite dalla ditta 'Il Sabbiatore - Hospital Glass' con sede a Cagliari, in collaborazione con il personale della base navale di Arbatax del Corpo forestale.

Le indagini per individuare i responsabili dell'imbrattamento, coordinate dalla Procura di Lanusei, si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell'assenza di testimoni e telecamere, anche se gli investigatori del Corpo forestale sono riusciti a trovare elementi che potrebbero portare a breve all'individuazione dell' autore.

"Un atto criminale" lo aveva definito il sindaco Monni.

"Siamo molto soddisfatti di come si sono svolti i lavori e dell'ottimo risultato - ha detto all'ANSA il primo cittadino di Baunei dopo i lavori di ripulitura -. Per rimuovere la scritta è stata realizzata una cabina in plexiglas evitando così che sostanze nocive cadessero in mare. La pulizia è stata fatta con una sabbiatrice e tutto il lavoro si è svolto senza solventi e senza prodotti chimici".



