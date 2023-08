Operato dopo l'incidente, ancora grave il cantante Joe Perrino

Condizioni generali stabili per Nicola Macció, per tutti Joe Perrino, ex frontman di band conosciute a livello nazionale come Joe Perrino and the Mellowtones ed Elefante Bianco, dopo l'incidente stradale di ieri mattina in viale Trieste a Cagliari.

Stamattina l'equipe medica ha concluso un delicato intervento chirurgico e durante la giornata sono stati eseguiti nuovi accertamenti clinici. La prognosi rimane riservata. Macció è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu.

Il cantante, che ai tempi d'oro degli anni Ottanta, ha anche partecipato a diversi festival rock nazionali con apparizioni tv anche a importanti trasmissioni come Discoring, è rimasto ferito ieri mattina in un incidente stradale mentre con la sua moto percorreva viale Trieste.

Dinamica ancora da accertare, ma le condizione di Macció sono apparse subito molto gravi per alcune contusioni legate alla caduta dal mezzo. Subito è stato trasportato al Brotzu in codice rosso. Sui sociali molti gli incoraggiamenti dal mondo della musica e della cultura, non solo regionale, e dai tanti fan che sono cresciuti con le sue canzoni.



