L'addio a Michela Murgia, 'il libro della sua vita non è finito'

Grande folla dentro e fuori la Chiesa degli Artisti a Roma dove si stanno celebrando i funerali di Michel Murgia.

Il feretro, appena arrivato, è stato accolto da un lunghissimo applauso, diventato un'ovazione da parte di tanti lettori che si erano dati appuntamento sui social e su gruppi Telegram per rendere omaggio alla scrittrice indossando una maglietta bianca.

In chiesa i figli d'anima di Murgia e grandi amiche e colleghe come Chiara Valerio, Chiara Tagliaferri, Teresa Ciabatti. Ci sono anche Roberto Saviano, Paolo Repetto, Elly Schlein, Sandro Veronesi e Lella Costa. Un'ammiratrice espone lo striscione God save the queer, la scritta che Michela Murgia aveva sull'abito di nozze.

Niente fiori in chiesa: solo composizioni vegetali, con mirto, carciofi, peperoncini, limone, secondo le volontà della scrittrice. Per questo - spiegano dal suo entourage - è stata rimandata indietro una corona inviata dal Comune.

"Abbiamo scelto questa pagina dal Vangelo di San Giovanni con Michela. Gesù è simboleggiato con la porta, cioè la soglia, quel luogo di passaggio che permette di attraversare lo spazio e andare oltre".

Lo ha detto don Walter Insero nella sua omelia. "Lei è nell'oltre, la sua anima è in viaggio verso il Padre non verso il nulla. Ha fatto tante battaglie e ha conservato le fede - aggiunge -. Ci ha lasciato questa testimonianza: è possibile amare nel dolore, salutare tutti e riconciliarsi con tutti".

In apertura della cerimonia don Insero ha anche letto un messaggio per la scrittrice del Cardinal Zuppi: "Il libro della sua vita non è finito, le sue pagine continuano a essere scritte con lettere d'amore. Lei lo ha scritto con passione".

- SAVIANO, 'AVANTI CON BATTAGLIA DI MICHELA PER I DIRITTI

Michela "era con me quando nessuno c'era, in ogni udienza, a difendermi. Sapeva che questi governi stanno andando verso un buio di scelte autoritarie, che andavano disinnescate democraticamente. Anche quando era nel pieno del dolore non ha mai smesso di essere felice, di difendere i diritti, di scegliere da che parte stare. È l'esempio che ci ci ha dato ed è quello che dobbiamo continuare a fare".

Lo dice Roberto Saviano intervenendo in Chiesa a cerimonia conclusa, nello spazio per i ricordi, e poi parlando con i cronisti alla fine dei funerali di Michela Murgia che si sono celebrati alla Chiesa degli Artisti di Roma. "Per Michela il senso di tutto era la condivisione, la scelta di non essere soli e non far stare soli. Ogni volta che ero in un momento difficile mi diceva 'vieni qui'" ha detto in chiesa Saviano, che alla fine ha anche portato a spalla il feretro, insieme, fra gli altri, al marito della scrittrice Lorenzo Terenzi, Con lei "ci siamo conosciuti e ci siamo uniti non per quello che abbiamo fatto, ma per quello che ci hanno fatto".

L'essere "bersaglio a lungo degli odiatori mediatici", anche se "quelli che le hanno fatto veramente del male sono stati quelli che avevano un piede qui e lì, quelli non hanno preso posizione". Michela "ha sempre scelto di stare dalla parte dei diritti e sapeva che per questo avrebbe pagato un prezzo". La scelta di rendere pubblico il suo percorso nella malattia "è venuta anche "per far sentire meno solo chi stava vivendo la stessa situazione".

