Internet gratis negli ospedali di Sassari, inaugurata rete Wi-Fi

Si chiama Aousswifi-Guest ed è la nuova rete Wi-Fi gratuita che pazienti ricoverati, cittadine e cittadini, dipendenti e operatori possono utilizzare una volta entrati nelle strutture sanitarie di viale San Pietro.

È la novità introdotta dalla Aou di Sassari. "Accedere è facile - fanno sapere dall'azienda sanitaria - basta autenticarsi così da avere la possibilità di navigare sul web, usare i social media e altro per una durata di 8 ore, rinnovabili senza limiti".

Una volta trovata e scelta la rete sul proprio dispositivo, l'utente può registrarsi utilizzando la pagina di autenticazione: https://guest-cp.aouss.it/home. Sono due i metodi di autenticazione per pazienti ricoverati e cittadini: "La prima attraverso l'utilizzo del proprio profilo Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, AppleID - spiegano dalla Aou Sassari -. Con la seconda modalità, invece, l'utente può procedere con la registrazione locale e deve indicare il proprio nome e cognome quindi la propria mail alla quale vengono trasmesse le credenziali di accesso".

Per quanto riguarda invece i dipendenti, possono collegarsi utilizzando le proprie credenziali personali di dominio, usate di solito per l'accesso ai computer aziendali. E dovrà farlo nella pagina di registrazione, dopo aver scelto la voce 'dipendenti'.

Il segnale Wi-Fi copre praticamente tutte le strutture di Clinica medica, palazzo Clemente, Malattie infettive, la palazzina di Igiene, quella di Anatomia patologica, padiglione dei siologici, le stecche bianche (A e B), palazzo Bompiani, Materno infantile, tutto il Santissima Annunziata quindi il Palazzo Rosa. A questi edifici si aggiungono le sedi distaccate di San Camillo e dell'ospedale Marino di Alghero, nei soli reparti di Aou Sassari.

Gli utenti che utilizzeranno la rete, nel caso si dovessero spostare da un padiglione all'altro, per poter continuare a usufruire del Wi-Fi dovranno necessariamente ripetere l'autenticazione.



