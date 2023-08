Scontro tra moto e auto a Cagliari, grave cantante Joe Perrino

Il cantante Nicola Macciò, 58 anni, in arte Joe Perrino, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Cagliari. Perrino stava percorrendo in sella alla sua moto viale Trieste quando, per cause non ancora accertate, ha tamponato un'auto. A causa del violento è stato sbalzato dalla due ruote finendo sull'asfalto e perdendo inizialmente i sensi.

L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il cantante in codice rosso al Brotzu: le sue condizioni sono gravi. Gli agenti della mucipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

