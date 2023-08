Scongiurata siccità in Gallura, bacino del Liscia all'88%

Nonostante le alte temperature toccate nell'isola anche per periodi lunghi, l'invaso idrico del Liscia gode di buona salute e si trova all'88% della sua capienza.

A comunicarlo è il Consorzio di Bonifica della Gallura che gestisce il bacino e che al 31 luglio scorso ha registrato la presenza di 91 milioni di metri cubi d'acqua, a fronte di una capienza massima di 104 milioni.

Un dato che quindi non farebbe preoccupare il Consorzio e che fa segnare come positivo l'indicatore di siccità nel nord Sardegna. Il caldo torrido del mese di luglio non ha evidentemente comportato un maggiore consumo della risorsa idrica, che ha invece fatto registro un dispendio minore rispetto al 2022: sono stati utilizzati 7,84 milioni di metri cubi d'acqua, mentre nello stesso periodo dell'anno 2022 il consumo era stato di 8,44 milioni di metri cubi.

"In realtà, le elevate temperature hanno comportato una richiesta di acqua maggiore, ma i prelievi dal Liscia sono stati inferiori perché stiamo vedendo gli effetti di due novità molto importanti: la prima è che abbiamo registrato una sempre più crescente presa di responsabilità da parte dei nostri agricoltori. - spiega il presidente del Consorzio di Bonifica, Marco Marrone -. Le aziende agricole sono molto più sensibili al tema del risparmio delle risorse idriche e portano avanti condotte aziendali caratterizzate dall'efficienza nel consumo divenendo sempre più protagoniste e attive nella attenzione alla tematica dei cambiamenti climatici. L'altro dato è che stiamo raccogliendo gli effetti degli interventi per limitare le perdite di acqua dovute alla vetustà delle condotte".

Nel 2020, grazie ai lavori finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 20 milioni di euro, si è intervenuti sul canale adduttore del Liscia; inoltre ad Arzachena sono stati fatti dei lavori per il recupero delle acque reflue.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA