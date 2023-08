Parco dell'Asinara, Muntoni è il nuovo commissario

Cambio alla guida del Parco nazionale dell'Asinara, orfano da tempo di un presidente e di un Cda: il ministero dell'Ambiente ha nominato Giancarlo Muntoni commissario straordinario.

Muntoni, che fino al pensionamento a dicembre 2022 è stato direttore dell'Ispettorato forestale di Sassari, subentra a Gabriella Scanu, il cui mandato era scaduto il 2 marzo 2023.

Il nuovo commissario del Parco ha una lunga esperienza in campo ambientale e amministrativo: si è occupato di pianificazione, programmazione e coordinamento di strutture complesse legate alla gestione del territorio, prevenzione e repressione di comportamenti e attività illegali, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, difesa del suolo dall'erosione, aree protette con particolare riferimento ai parchi dell'Asinara, di Porto Conte e dell'Arcipelago di La Maddalena.

Diversi gli incarichi svolti: coordinatore del Programma integrato d'area SS21 "Riviera di Gallura"; commissario straordinario e liquidatore dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Alghero; consigliere dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Sassari e, dal 2007-2009, presidente dello stesso Ordine.

""Ciò che mi preme sottolineare è la volontà di adoperarmi per sensibilizzare gli interessi dei cittadini verso il vasto territorio che direttamente o indirettamente è ricompreso nel Parco dell'Asinara", ha dichiarato Muntoni. "In tal senso il mio impegno sarà indirizzato principalmente alla tutela e conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei valori culturali e storici che il Parco rappresenta con la sua secolare storia".



