Nuovi parapetti per accedere alla spiaggia dell'Argentiera

Accedere alla spiaggia dell'Argentiera è ora più sicuro. Il Comune di Sassari ha concluso i lavori di ripristino dei parapetti della scalinata, corrosi dall'esposizione alla salsedine.

Il passaggio sulla scalinata che porta alla spiaggia principale dell'Argentiera era stata interdetta mesi fa con un'ordinanza del sindaco, proprio a causa del degrado dei parapetti, una situazione di pericolo segnalata dagli abitanti già cinque anni fa. "La situazione di pericolo aveva portato alla necessità di chiudere l'area e limitare drasticamente la fruizione anche della spiaggia. Abbiamo quindi aperto un confronto con l'impresa che aveva eseguito i lavori nel 2015, per non perdere un'altra estate", spiega l'assessore Carlo Sardara.

"Fatti i dovuti studi, trovati i fondi e ottenuta la necessaria autorizzazione dalla Soprintendenza, l'impresa esecutrice ha avviato e concluso i lavori in pochi giorni, come da accordi, in modo da consentire nuovamente a bagnanti e vacanzieri di godere in sicurezza della spiaggia".

I vecchi montanti in acciaio Cor-ten, materiale originariamente prescritto dalla Soprintendenza per il migliore inserimento nel contesto del borgo minerario, sono stati sostituiti con analoghi montanti in acciaio inox, al fine di garantire una maggiore durabilità e minori esigenze di manutenzione.



