Liberata Baia delle Mimose occupata da ombrelloni e sdraio

La Guardia costiera di Porto Torres ha sequestrato a Baia delle Mimose, nel litorale di Badesi, ombrelloni e sdraio che occupavano la spiaggia oltre l'orario consentito.

In particolare sono stati rimossi 44 ombrelloni e 31 tra lettini, sedie da spiaggia e altre attrezzature che erano state installate in maniera stabile con dispositivi che ne impedivano lo spostamento.

L'operazione, che rientra nell'attività Mare sicuro 2023, ha permesso di liberare circa 1.000 metri quadri di spiaggia. Il sequestro è stato segnalato alla Procura di Tempio Pausania e sono in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari delle attrezzature.



