Coppa Italia: per l'esordio il Cagliari apre l'altra curva

Entusiasmo a mille per l'esordio del Cagliari in Coppa Italia, domani alle 21.15 con il Palermo alla Domus Arena: il club aveva deciso di tenere chiusa la curva Sud, ma ha scelto di riaprirla perché gli altri settori erano sold out. Sono 12.000 i tagliandi venduti sino a questo momento.

I biglietti in curva sud, al costo di cinque euro, potranno essere subito acquistati, sino a esaurimento posti. Domani il botteghino allo stadio resterà chiuso. Per facilitare le operazioni di ingresso l'invito del club ai tifosi è quello di raggiungere lo stadio con ampio anticipo: i cancelli apriranno dalle ore 19.

Nessuna sorpresa nella lista dei convocati: ci sono anche Jankto e Radunovic. Mancano invece Pereiro e Desogus. Out pure Rog, Mancosu e Lapadula.

Intanto operazioni di mercato tra A e C: il difensore Boccia si trasferisce al Novara in prestito sino al termine della stagione 2023/24. Classe 2001, cresciuto nel vivaio rossoblù, ha esordito tra i professionisti con la maglia dell'Olbia: in Gallura nella stagione 21/22 ha totalizzato 20 gare. Lo scorso campionato ha giocato tra le fila della Turris, sempre in C, collezionando 35 presenze. Dal Pescara arriva invece il difensore 2004 Etienne Catena: ha firmato un contratto con il club sino al 30 giugno 2026 .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA