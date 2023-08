Sassari, nasce Centro documentazione dei Gremi e Candelieri

Via libera al Centro di documentazione per la storia dei Gremi e dei Candelieri che avrà sede nell'Archivio storico comunale di Sassari.

Questa mattina a Palazzo Ducale il sindaco Nanni Campus, l'arcivescov, Gianfranco Saba, e il presidente dell'Intergremio Fabio Madau, hanno siglato il protocollo d'intesa che istituisce il Centro.

Obiettivo principale del progetto è quello di realizzare un sistema integrato di descrizione archivistica, digitalizzazione delle fonti e consultazione online, garantendo ai documenti la conservazione nelle loro sedi istituzionali di appartenenza senza quindi essere spostati fisicamente.

Il Comune di Sassari, coordinatore con funzioni organizzative, mette a disposizione le elevate professionalità e gli spazi dell'Archivio storico comunale per il coordinamento delle attività di realizzazione, promozione e valorizzazione del progetto.

Il primo step del progetto sarà un censimento del materiale archivistico che si trova nelle diverse sedi istituzionali che avrà come obiettivo finale quello di creare una banca dati consultabile online. Contestualmente si procederà alla redazione di un piano di fattibilità di un progetto di digitalizzazione delle fonti documentarie, al fine di farle confluire all'interno di una piattaforma da mettere a disposizione dell'utenza e online in un sito web dedicato di nuova realizzazione.

Saranno inoltre organizzati una serie di eventi per promuovere le attività del Centro di documentazione e di approfondimento sui temi legati ai Candelieri e ai Gremi. La gestione sarà coordinata da un Comitato direttivo composto da tre rappresentanti, uno per ogni ente firmatario, che resterà in carica per tre anni.



