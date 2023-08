Ranieri carica il Cagliari, 'daremo il massimo in Coppa Italia'

In attacco? Pavoletti. È la risposta - con il sorriso - di Claudio Ranieri a chi gli chiede lumi sul reparto offensivo a corto di punte tra l'infortunio di Lapadula e il ritardo di preparazione di Shomurodov. Come dire: per ora - all'antivigilia dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Palermo alla Domus - è così. "Non è che abbiamo molte altre soluzioni. Shomurodov sta lavorando bene, presto lo avremo al 100%".

Ad affiancare il match-winner della sfida promozione in A ci sarà forse Luvumbo, verosimilmente largo sulla sinistra come sperimentato nell'amichevole in Francia. E si parla molto di mercato. "Prati - spiega Ranieri riferendosi al centrocampista conteso anche dal Palermo - è un buon giocatore, per questo lo stiamo seguendo. Piuttosto non capisco che bisogno ci sia di tenere il mercato aperto sino al 31 agosto quando il campionato è già iniziato. Tutti sanno che i veri colpi si fanno alla fine.

Sarebbe bello chiudere la campagna acquisti prima della Coppa Italia. E invece arriveranno a fine agosto i giocatori che sarebbe stato meglio avere un mese fa per fargli cambiare abitudini e adattarli alle esigenze della nuova squadra".

Ranieri però è concentrato sulla Coppa: "Sono competitivo anche nelle amichevoli. È chiaro che la squadra non è al 100%.

Ma deve mettere subito in campo quello che può dare, anche qualcosa in più: solo così si cresce e si migliora". Decisioni rinviate a sabato per Radunovic e Jankto appena ritornati nel gruppo. "Ma non voglio rischiare Jankto - ha precisato - almeno non dall'inizio".

Il tecnico ribadisce l'obiettivo campionato: "Contento per gli abbonamenti - ha commentato - e di averli resi orgogliosi.

Ci saranno inevitabilmente delle sbandate, ma dobbiamo raggiungere la salvezza".



