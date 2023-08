Era intento a pescare illegalmente ricci di mare sul litorale di Golfo Aranci: un turista in vacanza nella località del nord dell'Isola è stato sanzionato questo pomeriggio dai militari della Guardia Costiera. Il prelievo dei ricci è attualmente vietata dalla normativa regionale per garantire il ripopolamento nei mari sardi di questa specie. L'uomo dovrà pagare mille euro di sanzione; i ricci sequestrati sono stati subito rimessi in mare ancora vivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA