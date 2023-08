Ferragosto: a Olbia musica dal vivo fino alle 5 del mattino

Via libera fino alle 5 del mattino del 15 agosto alla diffusione di musica nei locali e bar di Olbia: il sindaco Settimo Nizzi ha diffuso un'ordinanza riguardante la giornata di Ferragosto e i suoi festeggiamenti.

La musica dal vivo potrà durare fino a tarda notte e dopo le 5 del mattino potrà essere diffusa all'interno dei locali insonorizzati adeguatamente.

Per questioni di sicurezza, invece, dalle 18 del 14 agosto e fino alle 8 del 15 sono vietati in tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, plastica, lattine e tetra brik, così come viene vietato il consumo in spiaggia. Inoltre non si potrà campeggiare nè accendere fuochi sul litorale. Chi poi volesse trascorrere la serata del 14 sulle spiagge olbiesi, dovrà togliere asciugamani e sedie entro le 4 del mattino del 15 per consentire la regolare pulizia dei litorali.



