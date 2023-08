Febbre del Nilo: secondo caso in Sardegna, contagiato un 86enne

La Asl di Olbia ha registrato il primo caso umano di Febbre del Nilo in Gallura, il secondo in Sardegna dopo il contagio di un 72enne nella provincia di Oristano. Colpito un anziano di 86 anni, ora ricoverato nel reparto della struttura di Medicina Infettiva dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Al momento del ricovero il pazienta presentava, tra gli altri, sintomi di febbre, problematiche cognitive e difficoltà motorie. Le sue condizioni, fa sapere l'azienda sanitaria, sono in netto miglioramento complessivo e, in particolare, neurologico. È ancora sotto controllo da parte dei medici e del personale e prosegue la terapia di supporto, compresa la riabilitazione fisioterapici.

Il Comune ha già predisposto la disinfestazione delle aree interessate e da domani si procederà con la disinfestazione dei canali e dell'area intorno alla Olbia Arena dove si terrà il Red Valley Festival, evento di punta dell'estate in Sardegna dove sono attese circa 100mila persone.

"Nessun allarmismo, ma naturalmente è necessario potenziare la capacità della collettività e degli individui di ridurre i focolai di sviluppo larvale del vettore, ovvero delle zanzare - commenta il sindaco Settimo Nizzi - È opportuno inoltre adottare misure di prevenzione individuali, raccomandazione che vale specialmente per i soggetti a rischio più elevato di sviluppare la malattia, come gli anziani e le persone immunodepresse" .



