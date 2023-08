Eurallumina: si sblocca procedimento, riavvio sempre più vicino

Dopo il passo in avanti con la chiusura dell'iter per l'autorizzazione integrata ambientale (Aia), a 24 ore di distanza la Giunta regionale della Sardegna ha messo l'ultimo tassello per il riavvio e l'ammoderamento degli impianti dell'Eurallumina di Portovesme. L'esecutivo ha infatti dato il via libera all'intero procedimento autorizzativo (Paur) che sancisce la piena compatibilità ambientale e sanitaria dello stabilmento del Sulcis, sbloccando così i permessi a costruire.

L'annuncio è arrivato dall'assessore dell'Ambiente Marco Porcu con un post su Facebook. "L'approvazione, che arriva dopo un attento iter valutativo, rappresenta un passo importante affinché l'Eurallumina possa programmare la ripresa dell'attività industriale, così da salvaguardare i posti di lavoro legati al progetto", scrive l'esponente della Giunta sul sociale ringranziando gli uffici dell'assessorato e i lavoratori attraverso le rappresentanza sindacali "per la pazienza e il rispetto mantenuto per tutto il tempo resosi necessario alla positiva conclusione della vicenda".



