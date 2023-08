Con treno e bus dal centro di Olbia alle spiagge in pochi minuti

Con il treno fino al mare: dal 12 agosto grazie al servizio integrato di treno più autobus organizzato da Trenitalia in collaborazione con la società di trasporto Aspo, si potranno raggiungere le spiagge di Porto Rotondo, Porto Istana, Bados e lo scalo Isola Bianca in pochi minuti partendo dal centro di Olbia. Niente file in auto e una grande attenzione alla sostenibilità, sono i due vantaggi che il servizio comporta. Inoltre con una sola operazione è possibile comprare insieme il biglietto del treno e quello del bus su tutti i canali di vendita Trenitalia, il suo sito web e l'app, le biglietterie e le agenzie di viaggi abilitate.

Quindici i collegamenti giornalieri con Bados, undici per Porto Istana, nove per Porto Rotondo e ben diciotto per lo scalo portuale Isola Bianca. In venti minuti si potrà raggiungere la spiaggia di Bados, solo otto minuti per arrivare a Porto Istana e raggiungere Isola Bianca, mentre in ventotto minuti dal centro di Olbia si arriverà a Porto Rotondo. Dalla stazione di Olbia Terranova si raggiunge a piedi il punto di fermata delle navette: per Bados si trova in via San Simplicio 11 all'andata, via Mameli 1 al ritorno dalla spiaggia; per Porto Istana in Corso Vittorio Veneto FR.V. Toti; per lo scalo Isola Bianca in via Mameli 1 e per Porto Rotondo in Corso Vittorio Veneto FR.V. Toti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA