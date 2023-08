Col ritorno dell'anticiclone africano picchi di 39° nell'Isola

Archiaviata la bufera di maestrale che ha fatto crollare le temperature, torna l'anticiclone africano che riporterà il caldo in Sardegna sino a Ferragosto. Gli esperti dell'Ufficio metereologico dell'Aeronautica militare di Decimomannu confermano il progressivo aumento delle temperature, che però non toccheranno le fiammate di luglio quando si sono registrate punte di 48 gradi in alcune zone dell'Isola.

Un caldo quindi tipico di agosto con una media di 35-36 gradi nelle zone interne centro-occidentali e picchi isolati sino a 39 gradi nella piana di Ottana e nell'alto Campidano. I venti saranno a regime di brezza per i prossimi 7-10 giorni, mare poco mosso: condizioni ideali per chi ha scelto una vacanza in barca o le tante spiagge delle coste sarde.



