Calcio: il Cagliari allunga contratto a Desogus, scadenza 2027

Il Cagliari allunga il contratto a una delle sue giovani promesse, l'attaccante Jacopo Desogus: nuovo accordo sino al 30 giugno 2027. Sardo originario di Gergei, l'esterno offensivo classe 2002 è entrato a fare parte del vivaio rossoblù nel 2012.

Esordio in prima squadra il 15 dicembre 2021, nella vittoria per 3-1 in Coppa Italia contro il Cittadella. Il 13 agosto 2022 ha debuttato in B contro il Como. Nell'ultima stagione, trascorsa in prestito al Pescara, ha collezionato 23 presenze, 4 assist e 2 reti, compresa quella realizzata nella semifinale playoff di ritorno.



