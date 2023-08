Più posti in treni e bus e navette no-stop per il Red Valley

Trentamila posti treno complessivi, con due convogli in più sulle direttrici Cagliari-Sassari-Olbia, tremila posti bus aggiuntivi. E ancora più personale nelle stazioni, nelle biglietterie e a bordo e nei convogli più capienti. È il piano straordinario messo a punto per i giorni del Red Valley Festival che si svolgerà dal 12 al 15 agosto alla Olbia Arena, con la regia dell'assessorato regionale dei Trasporti guidato da Antonio Moro insieme a Trenitalia, Arst, Aspo di Olbia e le altre aziende di trasporto pubblico locale.

Per quello che si preannuncia l'evento dell'estate sarda, con circa centomila persone attese nel capoluogo, la Regione ha voluto attivare una sinergia tra le aziende per garantire l'afflusso in città da tutte le parti della Sardegna. Arst e Trenitalia emetteranno biglietti speciali, marchiati Red Valley, che consentiranno, tra l'altro, l'accesso prioritario ai cancelli.

Nel dettaglio, come illustrato durante la presentazione in assessorato a Cagliari, dei 30mila posti sui treni a disposizione circa diecimila sono aggiuntivi, con il potenziamento di due treni tra Cagliari, Sassari e Olbia e l'impiego dei nuovi convogli Blues più capienti. Sono tutti aggiuntivi i 3mila posti bus previsti dall'Arst con collegamenti incrementali a Tortolì, Nuoro, Siniscola, Budoni, San Teodoro e Arzachena.

Infine l'Aspo, che a Olbia garantirà per tutti i giorni dell'evento navette no-stop dalle 17 alle 5 della mattina successiva, con partenza e arrivo nei luoghi nevralgici della città e percorsi preferenziali lungo il tragitto. Le tariffe restano quelle ordinarie: si va dai 2,50 euro per un biglietto sul bus da Arzachena a Olbia ai 18 euro sul treno da Cagliari. I biglietti sono già in vendita e disponibili sui siti di Trenitalia e Arst e nelle biglietterie di tutta la Sardegna.

"Abbiamo cercato di dare risposta a un evento straordinario che porterà tantissimi giovani a Olbia - ha sottolineato l'assessore Moro -, ringrazio Trenitalia, Arst, Aspo e le aziende di trasporto pulito locale che hanno raccolto l'invito a coordinarsi per incentivare il trasporto pubblico nei giorni dell'evento. Questa è anche una straordinaria occasione per avvicinare il sistema del trasporto pubblico a una fascia di utenti come i giovani e giovanissimi", ha chiarito l'esponente della Giunta.

