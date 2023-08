Eurallumina: passa autorizzazione ambientale, riavvio vicino

Passo avanti decisivo per il riavvio e l'ammodernamento degli impianti dell'Eurallumina nel polo industriale di Portovesme. Si è infatti chiuso positivamente l'iter per l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) e ora si attende a stretto giro la delibera della Giunta regionale che sbloccherà l'intero procedimento autorizzativo (Paur). Ne danno notizia le Rsa Cgil-Cisl-Uil dello stabilimento del Sulcis a seguito della comunicazione ricevuta dall'amministratore straordinario della Provinca sud Sardegna Mario Mossa.

"Con quest'ultimo fondamentale passaggio amministrativo - commentano Enrico Pulisci (Filctem Cgil), Simone Zucca (Femca Cisl) e Davide Boi (Ultec-Uil) - si sancisce la piena compatibilità ambientale e sanitaria e ne conseguono le relative autorizzazioni e permessi a costruire per il riavvio e l'ammodernamento degli impianti dell'Eurallumina che potenzialmente genererebbe a regime 1.500 buste paga nel nostro già martoriato territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA