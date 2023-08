Calcio: Cagliari-Palermo non solo in Coppa, è sfida per Prati

La sfida tra Cagliari e Palermo, a pochi giorni dal match di Coppa Italia in programma sabato alla Domus, è già cominciata. Non in campo, ma per Matteo Prati, classe 2003, giovane centrocampista della Spal.

Rossoblù e rosanero sono i fan più accaniti dell'Under 20: lo seguono dai primi giorni di mercato. E lo vogliono assolutamente. Oggi giornata convulsa con voci da Ferrara che si rincorrono e che si contraddicono. A fine mattinata ci sarebbe stato il passo (quasi) decisivo del Palermo con i due club pronti alle firme. Ma nel frattempo sarebbe arrivato l'ultimo tentativo del Cagliari con un rilancio in extremis.

Decisiva a questo punto la volontà del giocatore: la Serie A e Ranieri sono un bel richiamo. Da Cagliari arriva la conferma che la trattativa è ancora aperta. Quasi un'asta a due: il Sassuolo, altro club interessato al centrocampista, si sarebbe defilato. Seconda fase del mercato che non si sblocca per il Cagliari: per il centrale Palomino sembrava fatta, ma poi c'è stata la rottura. Con il club ancora alla caccia dei due difensori esperti richiesti da Ranieri. Uno potrebbe essere lo spagnolo Raillo: il Maiorca lo considera incedibile, ma, di fronte a un'offerta superiore ai tre milioni, il club isolano potrebbe capitolare.

Per l'attacco il Cagliari sembra ora pensare più a Colombo che a Petkovic. Mentre a centrocampo, se non dovesse arrivare Prati, il club rossoblù dovrebbe puntare su un ulteriore rinforzo per sostituire l'infortunato Rog. Intanto seduta di allenamento al mattino in vista dell'esordio in Coppa Italia di sabato: Jankto e Radunovic sempre in gruppo e quindi pronti a rispondere alla chiamata di Ranieri. Ancora personalizzato per Pereiro e Desogus.

