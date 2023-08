Basket: la Dinamo a Nuoro per preparare la nuova stagione

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha scelto la città di Nuoro per preparare la stagione agonistica 2023-24, la 14/a di fila in Serie A.

La squadra di coach Piero Bucchi si radunerà il 18 agosto a Sassari per le consuete visite mediche e poi si trasferirà a Nuoro, dal 21 agosto al 5 settembre, giorno in cui ci sarà l'amichevole di chiusura con Torino, per celebrare i 10 anni di sponsorizzazione con Reale Mutua.

"Nuoro è una città bellissima che rappresenta appieno la Sardegna ed è un orgoglio per noi poterci preparare lì al meglio in vista della prossima stagione. La Dinamo ha nei suoi valori cardine l'identità e il coinvolgimento di tutta l'isola con la squadra. Saremo al torneo di Cagliari, faremo il ritiro a Nuoro, sappiamo quanto sia importante per noi il legame con la regione", dichiara l'amministratore delegato della Dinamo, Francesco Sardara.

Entusiasta della scelta anche il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu: "Metteremo a disposizione il campo scuola per l'atletica, il campo del Coni per il basket, la palestra pesi e la piscina.

Siamo davvero felici di ospitare una squadra così prestigiosa che ha fatto la storia del basket italiano, siamo sicuri che sia un bel messaggio per tutta la Sardegna".



