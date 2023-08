Trovato il cadavere del 45enne disperso nel lago Temo

I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno ritrovato durante la notte nel lago Temo il cadavere dell'uomo disperso dal tardo pomeriggio di ieri. La vittima, di cui non è stata resa nota l'identità, è un uomo di origine romena di circa 45 anni che, secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Alghero, nel pomeriggio stava pescando sulla sponda del lago insieme con un amico. Ha poi deciso di fare un bagno, ma non è più riemerso.

E' stato l'amico a dare l'allarme e per quattro ore Vigili del fuoco e carabinieri hanno cercato il disperso nelle acque del lago e in tutta la zona circostante, nel territorio di Monteleone Rocca Doria. Poco prima delle 23 il tragico epilogo, con i sommozzatori che hanno ritrovato il corpo dell'uomo nel lago, senza vita. Le indagini dei carabinieri, guidati dal capitano Michele Marruso, proseguono per stabilire nei dettagli come si siano svolti i fatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA