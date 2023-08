Sicurezza stradale, uso cellulare prima infrazione a Sassari

È l'uso del telefono cellulare alla guida la principale violazione al codice della strada riscontrata a Sassari dalla Polizia locale dall'inizio dell'anno a oggi. Gli agenti hanno sanzionato 255 automobilisti sorpresi a chiacchierare al telefono mentre erano alla guida. Un dato preoccupante e in continua crescita: in tutto il 2022 sono state 483 in totale le infrazioni di questo tipo accertate nonostante le campagne di informazione e sensibilizzazione sulla pericolosità di questa pratica che troppo spesso è causa di incidenti.

In totale da gennaio a luglio su tutto il territorio comunale sono stati rilevati 794 incidenti stradali, di cui 233 con lesioni e ben sette con conseguenze mortali, spesso causati dall'effetto dell'alcol e di sostanze stupefacenti durante la guida. Nello stesso periodo la Polizia locale ha rilevato 29 incidenti con conducenti in stato di alterazione psico-fisica per l'abuso di alcol, sette per il consumo di sostanze psicotrope stupefacenti, diciotto con fuga e omissione di soccorso. Allarmante anche il dato sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i minori: 203 illeciti accertati in sette mesi a fronte dei 360 registrati nel corso del 2022.

Nei dati elencati dal Comando di via Carlo Felice non mancano gli incidenti causati dall'alta velocità: i controlli stradali realizzati nelle strade urbane del territorio da gennaio a luglio hanno permesso di accertare oltre 300 violazioni dei limiti di velocità e di ritirare 15 patenti di guida per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, in alcuni casi di oltre 60 km/h. Per cercare di aumentare la sicurezza sulle strade la Polizia locale ha intensificato i controlli con telelaser per agosto e settembre sulle principali arterie cittadine e di collegamento con l'hinterland.



