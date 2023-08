Si sente male mentre nuota, 57enne soccorsa a Budoni

Doppio soccorso dei vigili del fuoco lungo la spiaggia di porto Ainu a Budoni. Una donna di 57 anni ha avuto un malore mentre nuotava, rischiando di annegare.

La bagnante è stata raggiunta dal gommone e dalla moto d'acqua dei pompieri che l'hanno trasportata a riva. E' stata quindi affidata alle cure del 118 prima del trasferimento in elicottero in ospedale.

Poco dopo sempre i vigili del fuoco hanno soccorso una 70enne che, forse per un colpo di calore, si è sentita male nella stessa spiaggia. Anche in questo caso la donna è stata affidata ai medici del 118, tornati a porto Ainu con l'ambulanza medicalizzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA