Cerimonia in spiaggia per la Bandiera blu a Mari Pintau

Celebrare la bellezza della spiaggia e di tutto il compendio ambientale che la circonda e ringraziare tutte le persone che giornalmente lavorano per tutelare e valorizzare il territorio. Sono queste le ragioni della cerimonia organizzata dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Quartu a Mari Pintau per suggellare la Bandiera blu, il riconoscimento rilasciato dalla Foundation for environmental education che ha visto ancora una volta protagonista la spiaggia quartese.

"La Bandiera blu - spiega il Comune - è un simbolo d'eccellenza e riconoscimento del mare pulito, ma non solo. Mari Pintau è uno spettaccolo naturale a cielo aperto, unico nel suo genere, con acque che, alternandosi dal turchese al color smeraldo, brillano dall'alba al tramonto. Le spiagge candidate sono però valutate anche tenendo conto di rigidi protocolli, che interessano la qualità delle acque di balneazione nonché l'organizzazione delle infrastrutture circostanti. E Quartu anche quest'anno ha confermato il suo standard, il suo impegno per la salvaguardia ambientale".

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l'assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni, il vicepresidente del consiglio comunale Cenzo Naitana e una delegazione di consiglieri. "È indubbiamente un orgoglio per la nostra amministrazione e per la comunità intera che un gioiello del nostro territorio continui annualmente a confermare questo rilevante riconoscimenti", ha sottolineato l'esponente della Giunta - Non solo noi sardi ma anche i turisti che scelgono Quartu per le loro vacanze rimangono incantati davanti alla spiaggia di Mari Pintau per i suoi meravigliosi colori, un vero spettacolo naturale a cielo aperto, unico nel suo genere".



