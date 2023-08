Calcio: Cagliari a quota 13mila abbonati, numeri da record

Sono stati sinora oltre 13.000 i tifosi che hanno scelto di acquistare il proprio posto per le gare di campionato del Cagliari all'Unipol Domus. Si va verso uno stadio di soli abbonati. Numeri da record: la curva nord è sold-out, così come i distinti laterali; ultimi posti in curva sud. Restano a disposizione i distinti centrali e la tribuna.

Ci sarà tempo sino a venerdì 11 agosto: gli abbonamenti potranno essere acquistati anche dilazionando il pagamento.

Rimangono quindi soltanto tremila posti più i 450 posti riservati agli ospiti. I biglietti per le singole partite potrebbero subire dei rincari rispetto all'anno scorso.

Nel frattempo la società ha annunciato la firma del primo contratto da professionista di Riyad Idrissi: l'esterno sinistro difensivo della Primavera si lega al club sino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo a favore del Cagliari. Classe 2005, origini marocchine ma nato a Sadali e cresciuto in Sardegna, Idrissi ha totalizzato 29 presenze tra campionato e Primavera Tim Cup, con un gol e 3 assist.

Ieri il centrocampista Marko Rog è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'operazione è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma ed è riuscita perfettamente.

Sul fronte mercato il Cagliari cerca due difensori (si guarda anche al campionato spagnolo) e un attaccante (Petkovic o Colombo). Il club continua a seguire il centrocampista Prati della Spal.



