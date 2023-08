Budoni punta sul turismo lento, nuovi percorsi a piedi e in bici

Scoprire il territorio lentamente pedalando o passeggiando per raggiungere le spiagge meno affollate, ma anche borghi e pinete. È il progetto Sviluppo outdoor, dedicato alla mobilità dolce e al turismo slow, portato avanti dal Comune di Budoni che mese dopo mese aggiunge nuovi tasselli alla proposta turistica.

È di questi giorni, infatti, l'apertura di due nuovi itinerari percorribili anche con le ebike. Due percorsi che si snodano per oltre 40 chilometri, lontani da traffico e inquinamento, attraverso gli antichi borghi di Budoni. "Le biciclette - spiegano dall'amministrazione comunale - possono essere parcheggiate nei cento nuovi stalli disseminati lungo tutta la costa all'ingresso delle spiagge, con rastrelliere di nuova generazione, facilmente identificabili grazie alla nuova segnaletica e alla presenza digitale sulle mappe del territorio".

Ma Budoni, che quest'anno si è nuovamente fregiata delle Cinque vele di Legambiente, ma anche della Bandiera blu e della Bandiera lilla per l'accessibilità per i disabili, non è solo bicicletta. Grande attenzione anche a chi ama le passeggiate con tre nuovi sentieri di trekking alla scoperta della costa e dei territori interni. "Tutto in totale sicurezza - sottolinea il Comune - grazie alla mappatura di tutti i percorsi su Komoot, tra le più autorevoli piattaforme di outdoor al mondo, e all'ampia presenza di cartellonistica con codici Qr che in ogni istante indica la precisa posizione, la strada percorsa e quella che rimane". Durante i percorsi sono presenti anche diversi punti di ristoro.

"Lo sviluppo di itinerari per amanti delle due ruote o delle lunghe passeggiate ci rende particolarmente orgogliosi - commenta Alessandro Fiore, destination manager di Budoni Welcome - Non soltanto perché offriamo un nuovo servizio a turisti e residenti che non ha pari in Sardegna, ma anche perché riusciamo ad accompagnare chi lo desidera alla scoperta del territorio, distribuendo i nostri ospiti in tutte le spiagge e nelle diverse aree della nostra destinazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA