Assegnati i premi Ondras per le lingue minoritarie

Antonella Sorace, Guido Menshing, Blanca Inès Férnandez Quintana e Gianfranco Fronteddu sono i vincitori del Premio Ondras 2023, promosso da Crei Acli e Fondazione di Sardegna, per la promozione delle lingue minoritarie europee.

La manifestazione, nata per riconoscere l'impegno sociale e politico a livello internazionale per la promozione e valorizzazione delle lingue minoritarie, è in programma per sabato 30 settembre a Cagliari presso la Manifattura Tabacchi.

"Siamo contenti - spiega il presidente regionale delle Acli Mauro Carta - per la qualità dei premiati e per la capacità di continuare non solo il lavoro dello scorso anno ma il lungo percorso di attenzione alla lingua sarda e alle altre cosiddette lingue minoritarie europee che da molti anni le Acli della Sardegna portano avanti".

A definire i nomi è stata una commissione di esperti sardi, confermata dopo la scorsa edizione, composta da Giuseppe Corongiu, scrittore e attivista di lungo scorso delle battaglie linguistiche, Nicolò Migheli, sociologo e autore di trasmissioni radiofoniche Rai in sardo e Maria Antonietta Piga, giornalista televisiva, editor e esperta di lingua e politiche linguistiche.

Le candidature proposte sono state poi confermate dai vertici del Crei. Giunto alla seconda edizione, il premio punta a dare rilievo a personalità italiane ed europee che si sono distinte nel campo della tutela e diffusione del patrimonio inestimabile degli idiomi minoritari.



