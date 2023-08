A Olbia tre nuovi corsi di laurea e progetto "One Health"

Una nuova visione della Piattaforma tecnologica europea verrà realizzata a Olbia con novità in campo sanitario: il consiglio di amministrazione del Cipnes Gallura ha introdotto nella nuova Pte in fase di ultimazione a Cala Saccaia, nel distretto produttivo consortile, un Dipartimento Innovazione dell'Università di Sassari con tre nuovi corsi di laurea e il progetto "One Health" della Asl Gallura insieme con l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, mirato ad affrontare le sfide della salute globale.

Il Pte svolgerà la funzione di hub di contaminazione organica e ricerca integrata tra le diverse comunità scientifiche della medicina umana, medicina veterinaria e delle scienze ambientali.

Dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa e l'approvazione della Regione, Olbia avrà uno spazio di 7100 metri quadri su due piani. Qui il Dipartimento dell'Innovazione ospiterà i tre nuovi corsi di laurea: il corso di laurea triennale in "lnnovazione per lo sviluppo territoriale' (L-16), il corso di laurea magistrale internazionale in "lnnovation design for sustainable development" (LM-31) e il corso di laurea magistrale internazionale in "Design systems for territorial planning' (LM-49).

L'intero progetto della Piattaforma tecnologica Europa nasce a Olbia nel 2011 con l'Accordo di programma quadro sottoscritto da Regione, Comune e Cipnes, un accordo finanziato con 16,5 milioni di euro risorse regionali per lo sviluppo delle attività produttive della Sardegna.



