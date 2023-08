A Castelsardo per Ferragosto concerti e fuochi d'artificio

Castelsardo strizza l'occhio ai turisti e per Ferragosto organizza tre giorni di festeggiamenti con i concerti in piazza di Maria Giovanna Cherchi e Carolina Marquez e l'immancabile spettacolo dei fuochi pirotecnici. Il primo appuntamento è in programma domenica 13 agosto nella Piazza Nuova, con il concerto dell'amatissima della cantante sarda Maria Giovanna Cherchi, che proporrà la sua musica tradizionale e la sua ultima creazione, "Sirena", disco che contiene anche un duetto con Fausto Leali e il Black Soul Gospel Choir nel "Deus ti salvet Maria".

Mercoledì 15 sarà la musica anni '90 a farla da padrone. Sul palco della Piazza Nuova salirà Carolina Marquez, la regina della disco dance che ha esordito in Italia nel 1997 con il suo primo singolo, Sexo per poi conquistare le classifiche in collaborazione con artisti come Dj Matrix e Gabry Ponte. Alla mezzanotte i fuochi d'artificio esplosi dalle terrazze del Casello dei Doria illumineranno il cielo stellato. I festeggiamenti si concluderanno mercoledì 16 agosto con la serata di ballo in piazza Pianedda, accompagnata dalla musica del maestro Gianluca Pittalis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA