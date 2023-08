Ritorna Time in jazz, edizione 2023 nel segno del crossover

A Berchidda e altri centri del nord Sardegna è tempo di Time in jazz. A dare il la al festival internazionale diretto da Paolo Fresu, dall'8 al 16 agosto, saranno Tullio De Piscopo alle 18 a Puntaldia e alle 21,30 Serena Brancale a Porto Rotondo. Per il tradizionale omaggio a Fabrizio De Andrè, il 9 agosto, in quella che fu la residenza del cantautore genovese a L'Agnata, a Tempio Pausania, la scelta è caduta su Malika Ayane.

Non solo jazz: generi musicali diversi si incroceranno nella 36/a edizione del festival che abbraccia idealmente diverse generazioni con un tema, "futura", ispirato all'omonima canzone di Lucio Dalla. E all'indimenticato cantautore la pianista Sade Mangiaracina dedicherà un tributo. Nel segno del crossover il concerto del duo GuerzonCellos, i violoncellisti bolognesi Enrico e Tiziano Guerzoni, padre e figlio, ancora "popOFF!", progetto con cui Paolo Fresu e la cantante Cristina Zavalloni rendono omaggio in chiave jazz alle canzoni dello Zecchino d'Oro, il duo del sassofonista Roberto Ottaviano con il giovane chitarrista inglese Rob Luft, il quintetto che riunisce quattro giovani musicisti intorno alla batteria di Gianni Cazzola.

Poi il pianista Francesco Cavestri con il progetto che unisce jazz e hip-hop, i Colle der Fomento, uno dei gruppi rap italiani più influenti, insieme a Dj Craim e al quartetto romano La Batteria, il quartetto d'archi Alborada con Dj Cris, il tunisino Dhafer Youssef, i Savana Funk con Willie Peyote.

In cartellone anche la cantautrice e pianista Carolina Bubbico, il flautista Nicola Stilo, il batterista Giovanni Iacovella, il chitarrista norvegese Eivind Aarset, il gruppo Guano Padano, il trio Melodrum, il fisarmonicista francese Vincent Peirani, il gruppo del Burkina Faso Farafina, la Rusty Brass Band, l'organettista Pierpaolo Vacca e il bandoneonista Daniele di Bonaventura. Musica ma anche mostre, presentazioni di libri e incontri con autori e autrici, promozione e sensibilizzazione ambientale, laboratori e attività dedicate ai bambini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA