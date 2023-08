Nasce l'associazione per malati di Sla "Insieme si può"

Nasce nell'isola l'Associazione Sarda Sclerosi Laterale Amiotrofica "InSieme Si Può" Odv, finalizzata al sostegno dei malati di Sla e delle loro famiglie.

Il percorso parte dalla visita a Papa Francesco che aveva ricevuto gli ammalati in Sala Nervi il 20 giugno 2018. Da allora era nata una chat per occuparsi delle esigenze e dei diritti degli ammalati di Sla, fino a maturare l'esigenza e la necessità di costituire una vera e propria associazione di volontariato.

I primi passi: ingresso nella Commissione Regionale Sla che si occupa della malattia e nella Commissione Farmaceutica della ASL n.8 che si occupa della fornitura e distribuzione dei farmaci agli ammalati. E poi coinvolgimento in Tramas, l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni di ammalati di tutte le patologie.

L'associazione dispone di un servizio di trasporto gratuito, con due mezzi, a disposizione degli ammalati e delle loro famiglie in caso di emergenza o necessità. Tra i servizi anche quelli di compagnia e cordialità con le visite ai malati.

L'associazione sta per attivare il servizio di sostegno psicologico tramite il supporto di esperti psicoterapeutici che svolgeranno, gratuitamente, il loro lavoro a beneficio di chi ne farà richiesta. Pronti anche a organizzare convegni e promuovere momenti di riflessione e di confronto, studio e ricerca.



