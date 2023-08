Incendi in Sardegna, Solinas 'troveremo i responsabili'

"Ho dato mandato al Corpo Forestale Regionale di intensificare le indagini su tutto il territorio per individuare ed assicurare alla giustizia i responsabili". Così il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas sulla situazione critica che l'isola sta vivendo sul fronte incendi.

Il governatore - si legge in una nota - "costantemente in contatto con la sala operativa della Protezione Civile e con i Sindaci dei Comuni coinvolti dai roghi, esprime la propria ferma condanna verso gli autori di questo nuovo scempio criminale consumato a danno del patrimonio ambientale sardo, e manifesta la propria vicinanza alle popolazioni colpite, agli amministratori, a tutti gli uomini e le donne che in queste ore drammatiche si stanno prodigando per fronteggiare l'emergenza".





