Incendi in Sardegna, rientra l'emergenza idrica a Posada

L'emergenza idrica a Posada, dopo il gigantesco rogo di ieri che ha provocato danni ingenti al potabilizzatore, è rientrata nella maggior parte dei quartieri del paese e nella località balneare di San Giovanni, sulla costa centro orientale della Sardegna. Tra le 12 e le 14mila persone, residenti e turisti, erano rimasti senz'acqua potabile. Nella parte alta del borgo il ripristino pieno del servizio è previsto intorno alle 19. Lo fa sapere Abbanoa, il gestore idrico dell'Isola che ha eseguito i lavori di riparazione dell'impianto che serve Posada.

"Con la ripresa dell'erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell'acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, ma verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi - spiega Abbanoa, assicurando che fino al totale superamento dell'emergenza garantirà il servizio sostitutivo con autobotti che saranno operative anche domani dalle 9 alle 17 in via Gramsci, nel centro di Posada, e in via Sardegna nella frazione di San Giovanni.



