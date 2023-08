Essenze sarde per scenografici cocktail da Spirits Boutique

Allure e atmosfera newyorkese nel raffinato locale, tra liberty e jungle, nel quartiere Marina, di fronte al porto di Cagliari. Al cocktail bar bottega Spirits Boutique, un sipario si apre su uno speciale palcoscenico: il bancone bar. Qui va in scena l'arte della miscelazione. Nel programma di sala una lista di cocktail d'autore, rilettura dei grandi classici della mixologia con le essenze di Sardegna e massima attenzione a dettagli e materia prima.

Dopo un piccolo cocktail and food di benvenuto si può anche volare con la fantasia. L'immagine iconica della bambina ispira la composizione sormontata da un palloncino rosso con un'amarena ancorata alla base che galleggia nella coppa di Banksy Martini.

Con i baloons liberati nello spazio a creare un'atmosfera surreale di gioco e sogno. Omaggio ai grandi dell'arte di oggi e di ieri, ecco il Was David, tributo a Donatello. Il vassoietto con tre matrioskine invita a un gioioso e colorato mini percorso drink degustazione. Tra le proposte poi Metaverso o Pompia Mule.

C'è un richiamo alle antiche giare sarde in terracotta in 7 notti 7 giorni, dove la maestria degli chef bar si incontra con l'artigianato artistico di ceramica Raku.

"Una cucina da bere con i cocktail preparati sul momento - spiega Francesca Aste, bar manager - liquori e distillati sono di produzione propria". Macchia mediterranea è il brand creato nel 2014 da Emilio Rocchino, proprietario e bartender, suo il primo gin con la pompia. Marco Ghiani è l'head bartender. C'è il racconto di un territorio nel vermouth rosso al mirto con moscato di Sardegna o bianco con vermentino di Gallura Docg, dry con la vernaccia di Oristano, bitter con note di corbezzolo, elicriso e carciofo, vodka al pane carasau, amaro al carciofo.

Un concetto di cocktail bar attualissimo e apprezzato.

Di recente Spirits Boutique è salito sul podio del Best Italian New Cocktail Bar di Roma Bar Show, al terzo posto. "Un prestigioso riconoscimento - dice all'ANSA Rocchino - la nostra forza è il lavoro di squadra, un costante confronto e contributo di idee". Da qui i gustosi amalgama per scenografici e concettuali cocktail, per trasformare un momento di relax in emozione, gioco e fantasia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA