Edilizia sarda in perfetta salute, +17% nel 2022, attesa Pnrr

Il settore delle costruzioni in Sardegna vola. Dopo il confortante +25% segnato nel 2021 (con forte ripresa dopo gli anni della pandemia in cui si era arrivati a -5,6%), il trend di crescita continua e anche se non raggiunge quei livelli, nel 2022 segna comunque un +17,3% in termini reali sull'anno precedente. È il dato principale del nuovo rapporto dell'Ance Sardegna sugli scenari regionali elaborato in collaborazione con Prometeia.

Dal dossier emergono segnali più che incoraggianti, tanto che anche la stima per il 2023 in corso è sempre di segno più, con una cauta previsione di chiudere l'anno con un 4% in più rispetto al 2022. Sulla crescita hanno contribuito, spiega il rapporto, le "importanti misure di incentivazione fiscale che sono state promosse negli ultimi anni, prima fra tutte il Superbonus 110%, un provvedimento che dall'inizio del 2021 è entrato in una fase di espansione, dopo i pesanti ritardi iniziali".

Sul futuro dello sviluppo del settore in Sardegna l'Ance guarda con grandi aspettative al Pnrr, "che attribuisce alla Sardegna quasi 3,3 miliardi di euro di investimenti di interesse per le costruzioni da eseguire entro il 2026". Ma attenzione, precisa il rapporto, "un fattore che potrebbe incidere negativamente sui livelli produttivi del comparto è il depotenziamento del Superbonus e degli altri bonus ordinari, per i quali le modifiche normative varate ne hanno ridotto la percentuale di detrazione e bloccato la cessione dei crediti derivanti dalle operazioni di sconto in fattura".

Nell'Isola il settore delle costruzioni rappresenta attualmente in termini di investimenti il 10% del Pil regionale e in termini di occupazione il 44,2% degli addetti nell'industria e il 7,9% dei lavoratori operanti nell'insieme dei settori di attività economica (per l'Italia, rispettivamente, il 25,0% e il 6,7%).

GLI INDICATORI DEL DOSSIER ANCE - Il dossier del centro studi dell'Ance sullo stato di salute dell'edilizia in Sardegna e sugli scenari futuri, prende in considerazione diverse voci: l'attenzione è puntata prima di tutto sugli investimenti e l'andamento dei permessi a costruire. I dati Istat riferiti all'edilizia residenziale, indicano nel 2021 un ulteriore aumento del 6% delle autorizzazioni nel confronto con l'anno precedente. In particolare è sostenuta la performance delle concessioni per gli ampliamenti (+44,1%), più stabili le autorizzazioni per nuove abitazioni (+0,2%).

"La tendenza positiva si riscontra nelle province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna, con variazioni comprese tra il +2,7% di Sassari e il +34,5% di Nuoro. Di contro, le province di Oristano e Cagliari hanno sperimentato delle contrazioni su base annua del -4,7% e del -7,2%", specifica il dossier. Con riferimento all'edilizia non residenziale, i dati dei permessi mostrano un marcato aumento del +36,1% rispetto al 2020 in termini di nuovi volumi concessi. Per quanto riguarda l'occupazione nelle costruzioni, i dati nel 2022 riportano per la Sardegna un aumento del 21% del numero di ore lavorate e del 17,3% del numero dei lavoratori iscritti nel confronto con l'anno precedente.

"Tuttavia, i dati riferiti al primo trimestre dell'anno in corso segnalano un primo rallentamento tendenziale, caratterizzato da diminuzioni pari al 2,7% per le ore lavorate e a -2,5% per i lavoratori iscritti", precisa il rapporto. Sul mercato immobiliare residenziale, lo scorso anno, il numero di abitazioni compravendute riporta un ulteriore incremento dell'8,6% rispetto al 2021. In merito ai lavori pubblici, nel 2022 i bandi di gara per lavori pubblicati nella Regione "registrano un aumento dell'11,5% nel numero e, addirittura, del +255% nell'importo su base annua. Tale dinamica è fortemente influenzata dalla crescita dei bandi con importo superiore ai 20 milioni, presenti soprattutto all'interno del Pnrr", riporta l'analisi.

Tra le misure traino, il Superbonus 110% ha portato i maggiori risultati: sono stati 9.795 gli interventi, per un ammontare corrispondente di poco più di 1,9 miliardi di euro. "Nel confronto con il 2021, gli interventi di efficientamento energetico risultano triplicati in termini di numero (che passano da 3.138 di fine 2021 a 9.795 di fine 2022), e più che raddoppiati negli importi (che passano da 542 mln di fine 2021 a 1,4 mld del 2022)". Secondo il dossier Ance Sardegna "le misure di agevolazione legate al Superbonus hanno stimolato anche interventi ordinari (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate), grazie alla possibilità anche per essi di cedere il credito o di fruire di uno sconto in fattura da parte dell'appaltatore".

