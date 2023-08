Due feriti in incidente stradale nel Nuorese, uno è grave

Due persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni gravi, in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 33 tra Borore e Noragugume.

Per cause ancora da accertare, una Dacia bianca con a bordo una coppia, è uscita di strada. Un uomo di 67 anni è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Sassari dove è stato trattenuto nel reparto di Rianimazione per un trauma cranico e un trauma toracoaddominale. Ferita più lievemente la moglie, che ha riportato policontusioni ed è stata trasferita in al Pronto soccorso di Nuoro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer che hanno estratto i due feriti dall'auto nella quale viaggiavano.



