Calcio: il Cagliari torna ad Assemini, sabato la Coppa Italia

Cagliari di nuovo ad Assemini: squadra in campo questo pomeriggio al centro sportivo per preparare la prima uscita stagionale ufficiale contro il Palermo, sabato prossimo alla Domus.Ranieri dovrà ripartire senza Rog, Mancosu e Lapadula, infortunati. Da monitorare anche le condizioni di Jankto, Radunovic e Desogus, in ripresa. Da valutare il possibile impiego dell'ultimo arrivato Shomurodov, in panchina ma non utilizzato nell'ultima amichevole contro il Brest.

Per i rossoblù sarà il primo test vero: in palio c'è la qualificazione in Coppa Italia. Poi sarà campionato con l'esordio in trasferta contro il Torino nel posticipo di lunedì 21.

Per Ranieri uomini contati in attacco: Shomurodov ha solo pochi allenamenti sulle gambe, il mister potrebbe puntare sulla coppia Luvumbo-Pavoletti con l'angolano molto largo sulla sinistra. Proprio per il reparto offensivo continua la caccia alla punta per sostituire l'infortunio Lapadula, fuori almeno sino a novembre.

Il primo nome della lista è quello di Petkovic, della Dinamo Zagabria. Non si trascura nemmeno la possibilità di pescare dalla B: la scorsa stagione il campionato cadetto ha messo in mostra soprattutto le qualità e i gol di Pohjampalo (Venezia), Cheddira (Bari) e Brunori (Palermo). Tra le ipotesi anche quella dell'ex Lecce Colombo.

Intanto in difesa salta l'arrivo di Palomino. Il Cagliari avrebbe adocchiato almeno due alternative: nomi top secret. A centrocampo trattative a buon punto per l'arrivo dell'Under 20 Prati: c'è molta concorrenza, ma il Cagliari sembra il pretendente più deciso.



