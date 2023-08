Vento di burrasca e mareggiate, scatta l'allerta in Sardegna

"A partire dalla mezzanotte di sabato 5 agosto, e sino alle 6 di lunedì 7 agosto, la Sardegna sarà interessata da venti forti da ovest, nord-ovest con rinforzi sino a burrasca o burrasca forte sulle coste orientali, sulle coste meridionali e sui rilievi. Possibili mareggiate sulle coste esposte". E' quanto si legge nell'avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate diffuso dalla Protezione civile regionale.

A causa del forte vento, il Comune di Cagliari ha disposto per sabato e domenica 6 la chiusura temporanea della Torre dell'Elefante. "Le condizioni meteo avverse - spiegano da Palazzo Bacaredda - non consentono il regolare svolgimento del servizio di biglietteria e visite guidate.

La riapertura del monumento è prevista, salvo ulteriori esigenze di tutela della salute e incolumità pubblica, per lunedì 7 agosto 2023".

Inoltre, per la giornata di domenica 6 agosto la Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo di incendio estremo (codice rosso). "Le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto - si legge nel bollettino - l'evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale".



