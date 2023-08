Ubriaco picchia la compagna, 30enne arrestato a Oristano

La Polizia di Oristano, su disposizione della Procura, ha arrestato un trentenne di un paese della provincia di Oristano per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate commessi ai danni della giovane compagna.

Secondo l'accusa, l'uomo da anni, quotidianamente, vessava e maltrattava la sua fidanzata, con violenze fisiche e verbali che hanno avuto una continua escalation, sino a quando la giovane, dopo aver perdonato innumerevoli volte il compagno, ha trovato il coraggio di andare in Questura a denunciare i fatti.

L'aggressore, perennemente in stato di ubriachezza, ha picchiato più volte la compagna, anche con l'utilizzo di oggetti contundenti.

Dopo l'ultimo episodio di violenza, la ragazza è stata portata al Pronto soccorso, dove le sono state riscontrate lesioni, traumi e fratture plurime al viso, ed è stato necessario il trasferimento in un'altra struttura sanitaria specializzata in interventi di chirurgia maxillofacciale.

L'aguzzino, dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura di Oristano, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere disposta dal Gip e rinchiuso a Massama, dove verrà sottoposto ad interrogatorio.

Questa - ricorda la Questura - è la 24/a misura cautelare che la Squadra Mobile di Oristano esegue, dall'inizio dell'anno 2023, per reati da "codice rosso" quali atti persecutori (nove casi) e maltrattamenti contro familiari e conviventi (15 casi) che hanno avuto per vittime sempre donne, minori e anziani.





