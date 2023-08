Polizia stradale intensifica i controlli sulle strade sarde

Da lunedì 7 agosto fino al 13 agosto le pattuglie della Polizia Stradale saranno impegnate lungo le principali strade dell'isola per un'intensa attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di velocità, che prevede anche l'utilizzo di apparecchiature elettroniche in dotazione che permettono il rilevamento medio e puntuale della velocità.

Lo scopo dell'iniziativa - precisano dalla Polizia di Stato - è quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d'Azione Europeo 2021-2030, con attività di prevenzione, informazione e controllo, ma anche con campagne di comunicazione e operazioni congiunte con le altre Polizie Europee, i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo Roadpol.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA