Concerto sinfonico-corale chiude attività estiva Lirico Cagliari

Il concerto di orchestra e coro del Lirico, diretti da Carmine Pinto, al suo debutto sul podio cagliaritano, chiude l'attività estiva 2023 del Teatro lirico di Cagliari.

L'appuntamento è per mercoledì 9 agosto alle 21 al Parco della Musica di Cagliari. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Un concerto sinfonico-corale dedicato a tre raffinate pagine di musica settecentesca.

Il programma musicale prevede infatti l'esecuzione di: Medea: Ouverture di Luigi Cherubini; Te Deum in Do maggiore Hob:XXIIIc:2 di Franz Joseph Haydn; Quarta Sinfonia in Si bemolle maggiore op. 60 di Ludwig van Beethoven.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo.

La biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell'inizio.



