Calcio: Cagliari, 1-1 col Brest nell'amichevole in Francia

Pareggio per 1-1 del Cagliari allo stadio "Francis-Le Blé" contro i padroni di casa del Brest, squadra che milita in Ligue 1, la massima divisione francese.

È stata l'ultima amichevole per la squadra allenata da Ranieri: sabato prossimo è in programma alla Domus la prima gara ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro il Palermo.

Il tecnico, ancora in attesa di rinforzi in attacco, ha schierato inizialmente davanti Pavoletti con Luvumbo, a sostegno molto largo però sulla sinistra. Difesa e mediana a quattro, il Cagliari ha lasciato l'iniziativa ai padroni di casa rischiando però poco o nulla.

Per i francesi una traversa di Chardonnet con Scuffet battuto. Per il Cagliari nel primo tempo solo una buona occasione con Deiola.

Nella ripresa al 12' il gran gol del vantaggio del Brest con l'ex Inter Satriano: tiro da fuori e palla imprendibile per Scuffet.

Pareggio del Cagliari al 25' con Pavoletti: il bomber ha chiesto e ottenuto da Augello, su punizione sulla sinistra, il pallone sulla testa. E con il colpo migliore del suo repertorio ha realizzato il gol dell'uno a uno.

Ranieri ha tenuto a riposo in panchina il nuovo acquisto Shomurodov. Il Cagliari ora torna in Sardegna: lunedì la ripresa degli allenamenti.



